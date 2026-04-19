LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA | partita ufficialmente la corsa

La corsa femminile dell’Amstel Gold Race 2026 è iniziata ufficialmente questa mattina. La partenza si è svolta senza incidenti e le atlete stanno affrontando le prime salite del percorso. Tra le partecipanti ci sono anche due cicliste olandesi, Marianne Vos e Lorena Wiebes, che sono state indicate come favorite nelle fasi iniziali. La gara è seguita in diretta online, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Attenzione anche alle altre olandesi Marianne Vos e Lorena Wiebes. 10.23 Grande favorita di oggi è senza dubbio Demi Vollering. 10.19 La prima difficoltà sarà il muro di Maasberg tra 10 chilometri. 10.16 Partita ufficialmente l’Amstel Gold Race femminile 2026. 10.13 Le cicliste sono in attesa del via ufficiale all’edizione numero 12 della corsa olandese. 10.10 Vedremo chi riuscirà a succedere nell’albo d’oro a Mischa Bredewold, vincitrice nel 2025. 10.05 Saranno 157 i chilometri da affrontare con partenza da Maastricht ed arrivo a Valkenburg. 10.00 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race femminile 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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