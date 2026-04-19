Tra pochi minuti prende il via la gara femminile dell’Amstel Gold Race 2026. La corsa, in programma oggi, prevede un percorso di 157 chilometri che partirà da Maastricht e si concluderà a Valkenburg. La diretta streaming sarà disponibile online, permettendo agli appassionati di seguire in tempo reale le fasi della competizione. Aggiornamenti e dettagli sulla gara si possono consultare cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 Saranno 157 i chilometri da affrontare con partenza da Maastricht ed arrivo a Valkenburg. 10.00 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. 157 chilometri da Maastricht a Valkenburg per una gara ricca di saliscendi e strappi impegnativi che strizza l’occhio alle attaccanti. Dalla prima edizione datata 2001 per ben otto occasioni hanno trionfato le atlete di casa. Olandesi che saranno sicure protagoniste della corsa, ma attenzione alle possibili sorprese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via ufficiale

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