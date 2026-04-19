Benvenuti alla copertura in tempo reale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. Questa corsa, che si disputa in Olanda, vede al via le principali cicliste internazionali che si sfidano su un percorso caratterizzato da salite e tratti impegnativi. I tifosi sono pronti a seguire le fasi più importanti della gara, con un occhio di riguardo alle atlete locali che cercano di conquistare la vittoria nella loro corsa di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. 157 chilometri da Maastricht a Valkenburg per una gara ricca di saliscendi e strappi impegnativi che strizza l’occhio alle attaccanti. Dalla prima edizione datata 2001 per ben otto occasioni hanno trionfato le atlete di casa. Olandesi che saranno sicure protagoniste della corsa, ma attenzione alle possibili sorprese. Appuntamento alle 10.13 con la partenza ufficiale. Dopo un breve tratto iniziale pianeggiante si entrerà subito nel vivo con la salita di Maasberg. Dal km 50 via al susseguirsi dei muri con alcuni strappi iconici come il Keutenberg (1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: le olandesi vogliono la classica di casa

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