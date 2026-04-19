LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA | olandesi favorite nella gara di casa

Benvenuti alla copertura in tempo reale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. La corsa si svolge nei Paesi Bassi, con le atlete che affrontano un percorso caratterizzato da salite e tratti impegnativi. Sono state presentate le favorite di questa edizione, tutte provenienti dall’Olanda. La gara è valida per il circuito internazionale e si svolge lungo le strade tradizionali della classica olandese. La partenza e l’arrivo sono previsti in località stabilite, con un percorso che attraversa diverse zone montuose.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. 157 chilometri da Maastricht a Valkenburg per una gara ricca di saliscendi e strappi impegnativi che strizza l’occhio alle attaccanti. Dalla prima edizione datata 2001 per ben otto occasioni hanno trionfato le atlete di casa. Olandesi che saranno sicure protagoniste della corsa, ma attenzione alle possibili sorprese. Appuntamento alle 10.13 con la partenza ufficiale. Dopo un breve tratto iniziale pianeggiante si entrerà subito nel vivo con la salita di Maasberg. Dal km 50 via al susseguirsi dei muri con alcuni strappi iconici come il Keutenberg (1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: olandesi favorite nella gara di casa Notizie correlate LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: le olandesi vogliono la classica di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. Leggi anche: Amstel Gold Race femminile 2026 oggi in tv: orario, percorso, favorite. Le atlete olandesi puntano al bersaglio grosso Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amstel Gold Race 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito; LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, assente Pogacar; Amstel Gold Race in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: le olandesi vogliono la classica di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'Amstel Gold Race femminile 2026. 157 chilometri da ... oasport.it LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, assente PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2026. Cambia ... oasport.it Domani si corre l’Amstel Gold Race, classica che inaugura il trittico delle Ardenne e che compie 60 anni. Non ha lo status di Monumento nonostante le tante difficoltà non solo altimetriche, ed il chilometraggio, ma di monumentale ha certamente la passione de facebook Amstel Gold Race 2026 Favorites Analysis: Evenepoel sits in the front, with Jorgenson and Skjelmose challenging him alongside a strong French lineup. Read the full analysis and startlist on SpazioCiclismo. x.com