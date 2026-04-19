A meno di 70 chilometri dall’arrivo dell’Amstel Gold Race femminile 2026, il gruppo si è avvicinato alle corridore in fuga, portandosi a circa 50 secondi di distanza. La corsa prosegue con le cicliste che cercano di recuperare terreno sulle fuggitive, mentre il ritmo si intensifica in vista della fase finale della gara. Le fuggitive continuano a mantenere il loro vantaggio, con le squadre che organizzano le ultime strategie di attacco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Meno di 70 chilometri all’arrivo e gruppo che si è portato a 50 secondi dalle fuggitive. 12:26 Si entra dunque nel circuito da ripetere in 4 occasioni al cui interno figurano tre muri a partire dal Geulhemmerberg (1.1 km al 5.1% di pendenza media). 12:23 Le battistrada transitano per la prima volta sulla linea d’arrivo. 12:20 Superato intanto metà del chilometraggio previsto quest’oggi. Dopo due ore la media si attesta attorno ai 39 kmh. 12:17 Si avvicina il prossimo muro. Due chilometri al Cauberg, che anticiperà di 1700 metri il primo passaggio sulla linea del traguardo. 12:14 Lylyk e Souren riassorbite dal gruppo, che ha ormai nel mirino le tre battistrada.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino le fuggitive a 70 km dal traguardo

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