A 65 chilometri dall’arrivo della Amstel Gold Race femminile 2026, il gruppo si mantiene compatto. La ciclista in maglia Lidl – Trek ha iniziato a spingere sul ritmo, cercando di guadagnare vantaggio. La corsa continua con le atlete che si preparano agli ultimi passaggi prima del traguardo, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 E’ Lucinda Brand (Lidl – Trek) a sollecitare il ritmo. 12:35 Riprese le attaccanti della prima ora. 12:32 Continua la sequenza di saliscendi. Discesa del Geulhemmerberg che porta ora all’avvio del Bemeleberg (800 metri al 4.9%). 12:29 Meno di 70 chilometri all’arrivo e gruppo che si è portato a 50 secondi dalle fuggitive. 12:26 Si entra dunque nel circuito da ripetere in 4 occasioni al cui interno figurano tre muri a partire dal Geulhemmerberg (1.1 km al 5.1% di pendenza media). 12:23 Le battistrada transitano per la prima volta sulla linea d’arrivo. 12:20 Superato intanto metà del chilometraggio previsto quest’oggi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 65 km dall’arrivo

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LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: in cinque al comando, gruppo a 3 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Meno di 80 chilometri all’arrivo della Amstel Gold Race femminile 2026.

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