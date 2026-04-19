Amstel Gold Race femminile 2026 oggi in tv | orario percorso favorite Le atlete olandesi puntano al bersaglio grosso

Oggi si tiene in televisione l'Amstel Gold Race femminile 2026, una delle competizioni più attese del calendario ciclistico. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa paesaggi collinari e include diverse salite impegnative. Le atlete olandesi sono tra le favorite, con molte di loro pronte a puntare al successo. La giornata promette di offrire spettacolo e momenti di alta tensione per gli appassionati di ciclismo.

Il calendario prosegue a ritmo incalzante. Le Classiche del Nord propongono un nuovo appuntamento in grado di regalare agli appassionati una giornata di spettacolo ed emozioni. Si corre, in contemporanea all’omonima gara maschile, l’Amstel Gold Race femminile. La corsa in linea, giunta alla dodicesima edizione, prende il via da Maastricht alle 10:10 e si conclude, dopo aver percorso 158,2 km a Berg en Terblijt . Si presenteranno al via tutte le formazioni del circuito WorldTour. Lo scorso anno l’olandese Mischa Bredewold si è imposta davanti alle connazionali Ellen Van Dijk e Puck Pieterse. Come seguire l’Amstel Gold Race femminile 2026? Non è previsto alcun tipo di copertura tv dell’evento.🔗 Leggi su Oasport.it

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