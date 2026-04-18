Amstel Gold Race 2026 | prevista la diretta RAI? Orario guida ai diritti alternativa streaming

L’edizione 2026 dell’Amstel Gold Race si terrà domenica 19 aprile, confermando la sua posizione tra le principali gare del calendario ciclistico. La manifestazione, uno degli appuntamenti più seguiti tra le Classiche del ciclismo, si svolge ogni anno in Olanda e attira molti appassionati. In questa occasione si parlerà anche della possibile trasmissione in diretta sulla Rai, con dettagli su orari e modalità di streaming alternative, che saranno comunicati nelle prossime ore.

L’Amstel Gold Race 2026 torna domenica 19 aprile, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione delle Classiche, incastonata tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. Pur non essendo ufficialmente una Monumento, la corsa olandese è ormai considerata a tutti gli effetti tra le più prestigiose gare di un giorno del calendario World Tour. Anche per il 2026 non arrivano buone notizie per chi sperava nella copertura in chiaro: la corsa non sarà trasmessa in diretta sui canali RAI. Una scelta in linea con quanto già accaduto per altre Classiche recenti, che ha suscitato diverse critiche tra gli appassionati. Per seguire la prova sarà necessario affidarsi a lle piattaforme a pagamento.🔗 Leggi su Oasport.it

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