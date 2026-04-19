Alle 11.29, la corsa femminile dell’Amstel Gold Race 2026 è in corso con cinque cicliste al comando, mentre il gruppo principale le segue a distanza ravvicinata. In testa alla gara ci sono attualmente sei atlete, con le altre che cercano di rimanere nel gruppetto. La situazione si mantiene stabile, con le fasi più decisive ancora da svilupparsi. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Ricordiamo che in testa alla corsa ci sono sei attaccanti: Annelies Nijssen (Lotto Intermarché), Nicole Steigenga (AG Insurance Soudal Team), Kiara Lylyk (Mayenne Monbana My Pie), Heidi Franz (St Michel – Preference Home – Auber93) e Scarlett Souren (VolkerWessels Cycling Team). 11.27 C’è stata una caduta in gruppo. 11.25 Velocità media intorno ai 40 kmh. 11.22 Ci avviciniamo al secondo muro della corsa. 11.19 Nel mezzo il terzetto formato da Natalie Quinn, Ilse Grit e Yonna Van Dam. 11.16 Il gruppo principale si trova ora a 2’20” dalla testa. 11.13 Il prossimo strappo sarà quello di Bergseweg (2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: in cinque al comando, il gruppo controlla

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: un quintetto al comando della corsa

Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via ufficiale

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Amstel Gold Race 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi; Dove vedere l'Amstel Gold Race in tv e streaming; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito.

LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: un quintetto al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 cercano di entrare nella fuga anche Natalie Quinn e Britt De Grave. 10.42 Davanti si è formato un ... oasport.it

Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favoritoOggi scatta l'Amstel Gold Race, che apre ufficialmente il Trittico delle Ardenne che proseguirà con la Freccia Vallone e si concluderà con la Liegi ... fanpage.it

L'Amstel Gold Race parte con la gara femminile Segui la corsa LIVE su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook

Amstel Gold Race 2026 Favorites Analysis: Evenepoel sits in the front, with Jorgenson and Skjelmose challenging him alongside a strong French lineup. Read the full analysis and startlist on SpazioCiclismo. x.com