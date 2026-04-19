A meno di 80 chilometri dal traguardo, cinque ciclistiche si trovano in testa alla Amstel Gold Race femminile 2026, con il gruppo principale che dista circa tre minuti. La corsa sta proseguendo con un ritmo sostenuto, mentre le atlete cercano di ottenere un vantaggio decisivo. La gara è trasmessa in diretta streaming, permettendo di seguire le fasi più importanti dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Meno di 80 chilometri all’arrivo della Amstel Gold Race femminile 2026. 12:10 La situazione: al comando Annelies Nijssen (Lotto Intermarché), Nicole Steigenga (AG Insurance Soudal Team) e Heidi Franz (St Michel – Preference Home – Auber93). Gruppo ad 1’45”, nel mezzo Kiara Lylyk (Mayenne Monbana My Pie) e Scarlett Souren (VolkerWessels Cycling Team). 12:07 Gruppo che si è ricomposto nuovamente alle spalle delle fuggitive. 12:03 Plotone che si è frazionato in due tronconi distanziati di una quindicina di secondi l’uno dall’altro. 11:59 Gruppo allungatissimo e ritmi che iniziano ad alzarsi. Intanto dalla fuga perdono contatto Souren e Lylyk.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: in cinque al comando, gruppo a 3 minuti

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Contenuti utili per approfondire

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