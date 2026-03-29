LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino le fuggitive

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la corsa femminile di Gand-Wevelgem 2026, il gruppo si sta concentrando sulle fuggitive, con le atlete che stanno affrontando il Monteberg. Alla conclusione del passaggio, il vantaggio delle fuggitive si è ridotto sotto il minuto, mentre i ciclisti nel gruppo si preparano a reagire alle mosse delle leader. La gara prosegue con un ritmo sostenuto e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:39 Superato il Monteberg con il margine della battistrada che scende per la prima volta sotto il minuto. Dal gruppo attacca intanto Gery (FDJ United-SUEZ). Si accende la gara. 16:36 Altra caduta. Ha la peggio la belga Lani Wittevrongel (Lotto Intermachè), che riceve ora il soccorso dei medici della corsa. 16:34 Un minuto e 35 secondi di vantaggio per le 4 fuggitive quando arriviamo a 60 km dall’arrivo. 16:31 Ancora a terra Berton. Giornataccia per la lussemburghese dell’EF Education EasyPost. 16:28 65 km al traguardo. Attimo di rilassamento nel gruppo con il margine delle battistrada che torna a superare i due minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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