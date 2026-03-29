LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino le fuggitive

Durante la corsa femminile di Gand-Wevelgem 2026, il gruppo si sta concentrando sulle fuggitive, con le atlete che stanno affrontando il Monteberg. Alla conclusione del passaggio, il vantaggio delle fuggitive si è ridotto sotto il minuto, mentre i ciclisti nel gruppo si preparano a reagire alle mosse delle leader. La gara prosegue con un ritmo sostenuto e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:39 Superato il Monteberg con il margine della battistrada che scende per la prima volta sotto il minuto. Dal gruppo attacca intanto Gery (FDJ United-SUEZ). Si accende la gara. 16:36 Altra caduta. Ha la peggio la belga Lani Wittevrongel (Lotto Intermachè), che riceve ora il soccorso dei medici della corsa. 16:34 Un minuto e 35 secondi di vantaggio per le 4 fuggitive quando arriviamo a 60 km dall’arrivo. 16:31 Ancora a terra Berton. Giornataccia per la lussemburghese dell’EF Education EasyPost. 16:28 65 km al traguardo. Attimo di rilassamento nel gruppo con il margine delle battistrada che torna a superare i due minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino le fuggitive Articoli correlati Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: diversi scatti in gruppo Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: otto corridori in fuga, gruppo a 5? Una raccolta di contenuti su LIVE Gand Wevelgem femminile 2026 in... Temi più discussi: LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova, aggiornamenti dalle 15.30; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarla; Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assalto. Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it Gand-Wevelgem femminile 2026: Wiebes a caccia del tris, Balsamo la sfidaLa Gand-Wevelgem femminile 2026 si appresta a infiammare la domenica degli appassionati di ciclismo, proponendo la sua tredicesima edizione in parallelo all'omonima gara maschile. Questa corsa in line ... it.blastingnews.com Oggi si corre la "In Flanders Fields" (ex Gand-Wevelgem) quasi 241 km nelle Fiandre Occidentali: Van der Poel e Van Aert tra i grandi favoriti, chi vincerà l'edizione numero 88 Segui la nostra diretta testuale #IFF26 https://www.tuttobiciweb.it/article/17747374 - facebook.com facebook Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com