LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA | cosa esplosa a 40 km dall’arrivo

Dopo aver affrontato il colle del Geulhemmerberg, alcune cicliste si sono staccate dal gruppo principale e ora stanno rientrando in discesa. La corsa femminile dell'Amstel Gold Race del 2026 si sta avvicinando ai 40 chilometri dall’arrivo, con le atlete che cercano di recuperare posizioni e mantenere il ritmo in vista delle fasi finali. La gara prosegue senza soste, con le atlete concentrate sulla strategia per la fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:29 Rientrano in discesa le atlete che si erano staccate sul Geulhemmerberg. 13:26 Non ce la fa Marianne Vos (Team Visma – Lease a Bike). L’olandese si sfila a causa dell’accelerazione di Van der Breggen. 13:26 Si risale ancora una volta verso il Geulhemmerberg. 13:23 Si è staccata invece Lorena Wiebes. Sprinter messe in difficoltà dal ritmo imposto dalle scalatrici. 13:21 Anche Paola Blasi ed Eleonora Camilla Gasparrini con le big. 13:18 Tiene duro Letizia Paternoster. L’azzurra è nel gruppo di testa che ormai conta poco più di 20 atlete. 13:14 E’ esplosa la corsa in vista del terzo passaggio sulla linea d’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: cosa esplosa a 40 km dall’arrivo Notizie correlate LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 65 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 E’ Lucinda Brand (Lidl – Trek) a sollecitare il ritmo. LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino le fuggitive a 70 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Meno di 70 chilometri all’arrivo e gruppo che si è portato a 50 secondi dalle fuggitive. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito. LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove corridori guidano la corsa con un margine di 4? sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:55 Il gruppo controlla l'azione dei fuggitivi e cerca di contenerne il vantaggio per evitare di dover poi ... oasport.it LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 65 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 60 km all'arrivo. Si avvicina il nuovo passaggio sul Cauberg. 12:48 Problemi meccanici per la campionessa ... oasport.it Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com L'Amstel Gold Race vive oggi la 60ª edizione! Evenepoel favorito, tante le assenze. Una classica da non perdere tra Maastricht e Valkenburg! Segui il nostro racconto in diretta #AGR26 #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1776249777 - facebook.com facebook