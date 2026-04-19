LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Alle 11.08 un gruppo di corridori si sta preparando per partire, percorrendo il tratto di trasferimento verso il punto di partenza della corsa. La gara, che si svolge in questa giornata, sta per iniziare e i ciclisti sono pronti a partire. Sono attesi aggiornamenti in tempo reale sulla fase di avvio della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08 Corridori che stanno per percorrere il tratto di trasferimento per andare verso il via. 11.05 Era presente in startlist, ma non prenderà il via Samuele Battistella (EF Education – EasyPost). 11.02 La Classica della Birra giunge alla sua edizione numero 60, quindi cifra tonda per la corsa neerlandese. Si apre la settimana delle Ardenne. 11.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live dell’Amstel Gold Race 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2026. Cambia il suggestivo scenario di gara, si passa dal pavé ai muri, ma il fascino si mantiene inalterato.🔗 Leggi su Oasport.it

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