Benvenuti alla copertura in tempo reale dell’Amstel Gold Race 2026. La corsa si svolge oggi con Evenepoel considerato uno dei principali favoriti, mentre Pogacar non è presente tra i partecipanti. Seguiremo passo dopo passo gli aggiornamenti sulla gara, con tutte le tappe e le situazioni più significative che si svilupperanno durante l’evento. Restate con noi per i dettagli più recenti e le notizie in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2026. Cambia il suggestivo scenario di gara, si passa dal pavé ai muri, ma il fascino si mantiene inalterato. Inizia il Trittico delle Ardenne che continuerà mercoledì 22 con la Freccia Vallone e si concluderà domenica 26 aprile con la Liegi-Bastogne-Liegi. Tutto lascia presagire una corsa che vede Remco Evenepoel nel ruolo di grande favorito, vista anche l’assenza di Tadej Pogacar. La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero sessanta, prende il via da Maastricht alle 11:10 e si conclude a Berg en Terblijt intorno alle 17:00.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, assente Pogacar

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