Durante la corsa dell’Amstel Gold Race 2026, è stato ripreso il ciclista Frigo, che ha subito perso terreno rispetto al gruppo di testa. In testa si trovava un quartetto, tra cui anche il corridore belga Evenepoel. La gara prosegue con i corridori che affrontano le ultime fasi di percorso, mentre gli spettatori seguono aggiornamenti in tempo reale. La corsa si sta svolgendo sotto un cielo coperto e con condizioni climatiche variabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Frigo chiaramente perde subito terreno. Non poteva essere altrimenti. 16.31 Iniziato il Keutenberg. 16.29 34 km all’arrivo. Skjelmose, Evenepoel, Gregoire e Frigo davanti. Tra poco il temibile Keutenberg: 1,3 km al 6,2% di pendenza media e massima del 16%. 16.27 Ripreso Marco Frigo. Vedremo se proverà a stare con Evenepoel, Skjelmose e Gregoire. 16.25 Frigo sta dando tutto. Di sicuro ha dato un’ottima impressione oggi. L’unico barlume di un’Italia che, altrimenti, anche oggi sarebbe stata totale comparsa. 16.24 Inizia il Fromberg: 1,7 km al 3,8% di pendenza media e massima dell’8,5%. 16.23 Evenepoel, Gregoire e Skjelmose si trovano a 18? dalla vetta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: ripreso Frigo. Un quartetto davanti: c’è Evenepoel

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