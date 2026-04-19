Durante la gara, il corridore ha raggiunto gli ultimi duecento metri con un ritmo normale, mentre solo il traguardo si trova nel raggio di pochi metri. In questa fase, l’atleta ha mantenuto una velocità stabile, senza ulteriori variazioni di intensità rispetto ai momenti precedenti. La corsa si avvia verso la conclusione, con il corridore in testa che si prepara a tagliare il traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Per il momento salgono con andatura regolare. Mancano solo 200 metri. 17.10 Evenepoel lo imbocca in testa e si gira per guardare negli occhi l’avversario. 17.10 INIZIA IL CAUBERG! Si decide tutto. 17.10 Ultimi 3 km. 17.09 Evenepoel comunque è migliorato molto allo sprint rispetto ad inizio carriera. Dunque non partirebbe sconfitto nel testa a testa con Skjelmose. 17.07 Ultimi 5 km. Tra circa 2000 metri inizierà il Cauberg. 17.06 Skjelmose sta facendo la sua parte, senza saltare furbescamente i cambi. 17.05 Marco Frigo prova a partire al contrattacco dal gruppetto degli inseguitori. Ricordiamo che l’italiano faceva parte della fuga iniziale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: resta solo il Cauberg ad Evenepoel per staccare Skjelmose!

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Frigo si stacca, Evenepoel resta con Gregoire e Skjelmose

Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel attacca, ma non stacca Skjelmose!

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi.

LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: resta solo il Cauberg ad Evenepoel per staccare Skjelmose!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Inizia il Geulhemmerberg. 16.50 Ricordate come finì l'Amstel Gold Race 2025? Skjelmose stampò in uno ... oasport.it

LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: numero pazzesco della spagnola Blasi, quarta PaternosterCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'Amstel Gold Race femminile 2026. Grazie per aver ... oasport.it

Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE sudiscovery+ e @HBO Max #AmstelGoldRace facebook

Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com