LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | Evenepoel attacca ma non stacca Skjelmose!

Durante la corsa, il corridore in testa ha attaccato, ma non è riuscito a staccare l’avversario che lo seguiva da vicino. Nel frattempo, un altro atleta si trovava a circa 18 secondi da questa coppia di testa, mentre un gruppetto composto da circa 47 secondi vedeva al suo interno un corridore molto noto. La gara si sta sviluppando con diversi tentativi di allungo e variazioni di ritmo tra i leader.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Gregoire ormai a 18? dalla coppia di testa. A 47? il gruppetto di cui fa parte un grandioso Frigo. 16.51 Inizia il Geulhemmerberg. 16.50 Ricordate come finì l’Amstel Gold Race 2025? Skjelmose stampò in uno sprint ristretto Pogacar ed Evenepoel. 16.49 Tra un chilometro inizierà il Geulhemmerberg (900 metri al 6,3%, massima dell’8%). 16.48 Venti chilometri al traguardo. Se la giocano Evenepoel ed il campione in carica Skjelmose. 16.47 Mancano solo tre strappi: Geulhemmerberg (900 metri al 6,3%: massima dell’8%) Bemelerberg (900 metri al 4,8%: massima del 7.4%) Cauberg (900 metri al 7%: massima dell’11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel attacca, ma non stacca Skjelmose! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Frigo si stacca, Evenepoel resta con Gregoire e Skjelmose Amstel Gold Race: Evenepoel e Skjelmose sfidano il destino nei muriLa sfida per il primato nelle Ardenne si sposta sui pendii olandesi questo fine settimana, con l’Amstel Gold Race pronta a inaugurare il celebre... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi. LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel attacca, ma non stacca Skjelmose!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Inizia il Geulhemmerberg. 16.50 Ricordate come finì l'Amstel Gold Race 2025? Skjelmose stampò in uno ... oasport.it LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: numero pazzesco della spagnola Blasi, quarta PaternosterCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'Amstel Gold Race femminile 2026. Grazie per aver ... oasport.it Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE sudiscovery+ e @HBO Max #AmstelGoldRace - facebook.com facebook Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com