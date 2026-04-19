LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | prime schermaglie Frigo resta solo al comando

Durante la corsa Amstel Gold Race 2026 si sono verificati alcuni incidenti, con Jorgenson, Vauquelin e Artz che sono caduti a terra. In questa fase iniziale, Frigo si trova ancora in testa, mentre le prime schermaglie tra i corridori si stanno svolgendo lungo il percorso. La corsa prosegue con diverse strategie già in atto, mentre i partecipanti affrontano le prime asperità del tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 BRUTTA CADUTA! Finiscono a terra Jorgenson, Vauquelin ed Artz. L’americano è tanto dolorante. 16.18 41 km all’arrivo. Sono rimasti solo 34? a Frigo nei confronti di Evenepoel, Vauquelin, Jorgenson, Skjelmose, Gregoire ed Artz. 16.17 Evenepoel risponde con facilità. Si muovono anche Skjelmose, campione in carica, Vauquelin e Jorgenson. Ripreso Artz. 16.16 Il francese Gregoire è il primo a rompere gli indugi e attacca! 16.15 INIZIA IL KRUISBERG! Entra nel vivo l’Amstel Gold Race a 42,4 km dall’arrivo. 16.14 Fase tattica ora nel plotone. La quiete prima della tempesta. 16.13 Frigo ha guadagnato 16? su Artz e ne ha 57? sul gruppo principale.🔗 Leggi su Oasport.it

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