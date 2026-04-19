LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | nove in fuga c’è Marco Frigo Gruppo a 4’45

Nella corsa di oggi, nove corridori stanno mantenendo un vantaggio di circa quattro minuti e 45 secondi sul gruppo principale, che si trova a 40 chilometri dall’inizio. Tra i fuggitivi c’è anche un atleta italiano, mentre il percorso si svolge lungo un tracciato che si sta rivelando impegnativo. La competizione è ancora in fase iniziale, con le diverse formazioni che cercano di organizzare la propria strategia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11 Percorsi i primi 40 chilometri di gara. 12.07 Margine che sale a 4’45”. 12.03 Tris di côte per il gruppo: Bergseweg, Korenweg, Nijswillerweg. 12.00 Si ritira Manlio Moro (Movistar Team). 11.57 Ricordiamo gli attaccanti: Huub Artz (Lotto Intermarché), Filip Maciejuk (Movistar Team), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA), Siebe Deweirdt (Team Flanders – Baloise), Valentin Retailleau (TotalEnergies) e Abram Stockman (Unibet Rose Rockets). 11.54 225 chilometri all’arrivo. 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove in fuga, c’è Marco Frigo. Gruppo a 4’45” Notizie correlate Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove in fuga, c’è Marco Frigo LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: in cinque al comando, gruppo a 3 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Meno di 80 chilometri all’arrivo della Amstel Gold Race femminile 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Amstel Gold Race 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi. LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: in cinque al comando, gruppo a 3 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 cercano di entrare nella fuga anche Natalie Quinn e Britt De Grave. 10.42 Davanti si è formato un ... oasport.it Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favoritoOggi scatta l'Amstel Gold Race, che apre ufficialmente il Trittico delle Ardenne che proseguirà con la Freccia Vallone e si concluderà con la Liegi ... fanpage.it L'Amstel Gold Race vive oggi la 60ª edizione! Evenepoel favorito, tante le assenze. Una classica da non perdere tra Maastricht e Valkenburg! Segui il nostro racconto in diretta #AGR26 #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1776249777 - facebook.com facebook L'Amstel Gold Race parte con la gara femminile Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com