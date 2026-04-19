A circa centocinquanta chilometri dalla fine, la corsa si mantiene molto aperta con i battistrada ancora in testa, mentre i ciclisti continuano a spingere senza cambiamenti significativi nel vantaggio. La gara si svolge su un percorso che presenta salite e discese, con i primi in testa che cercano di consolidare il loro margine. Gli spettatori seguono con attenzione le fasi più intense di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:38 Siamo a poco più di centocinquanta chilometri dalla conclusione. 13:35 Sono stati percorsi i primi cento chilometri 13:32 La Omloop Nieuwsblad, con tredici, è stata la corsa che ha registrato il maggior numero di cadute in questo inizio annata. 13:29 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di 4’10”. 13:26 Sono stati percorsi 914 metri di dislivello sui 3400 previsti. 13:23 Proverà certamente a giocarsi le sue carte anche lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla. 13:20 Nel novero dei papabili favoriti rientrano anche i francesi Kevin Vauquelin della INEOS Grenadiers e Romain Grégoire della Groupama – FDJ United.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: il vantaggio dei battistrada si mantiene stabile

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Panoramica sull’argomento

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