LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | il gruppo recupera sulla fuga

Alle 12:39, l’olandese Bauke Mollema, in forza alla squadra Lidl-Trek, ha concluso la sua decima partecipazione all’Amstel Gold Race, una delle edizioni tenutesi finora. Nel corso della corsa, il gruppo ha recuperato terreno sulla fuga che si era formata in precedenza. Per aggiornamenti sulla gara in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:39 L’olandese Bauke Mollema della Lidl-Trek ha concluso dieci edizioni dell’Amstel Gold Race in altrettante presenze. 12:36 L’Italia ha ottenuto sette vittorie nella storia della corsa olandese. L’ultima risale al 2016. 12:33 L’Olanda ha conquistato diciotto vittorie nella storia dell’Amstel Gold Race. 12.30 Gruppo che inizia a recuperare: ora il distacco dalla fuga è 4?. 12.27 200 chilometri al traguardo, corsa ancora molto lunga e che si accenderà sul finale. 12.24 Ricordiamo i nove fuggitivi: Huub Artz (Lotto Intermarché), Filip Maciejuk (Movistar Team), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.🔗 Leggi su Oasport.it

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