A poco più di cento chilometri dalla conclusione della corsa, il gruppo principale ha ridotto lo svantaggio rispetto ai battistrada. La corsa sta vivendo un momento di svolta, con i ciclisti che cercano di rientrare sui fuggitivi. La situazione si è fatta più tesa, mentre gli atleti si preparano a affrontare le ultime fasi della gara. L’evento è seguito in diretta con aggiornamenti continui sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Cambia radicalmente la musica. Il gruppo riduce drasticamente il distacco e ora insegue con 1’50” di ritardo 14:48 La prossima asperità da scalare sarà il muro di Schanternelsweg (1km al 4,6%) 14:46 Il tedesco Gianni Vermeersch, con cinque, è il corridore della Red Bull- BORA – hansgrohe con il maggior numero di partenze nell’Amstel Gold Race prima di oggi. 14:43 Red Bull – BORA – hansgrohe, Decathlon CMA CGM Team e Team Visma Lease a Bike tirano il gruppo. 14:40 Il prossimo strappo da affrontare sarà il Gulperberg (0.4km all’ 11,2%). 14:38 Sono stati già percorsi 1757 metri di dislivello sui 3400 previsti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: il gruppo dimezza lo svantaggio a poco più di cento chilometri dalla fine

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