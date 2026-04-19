LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | il gruppo accelera e riduce il distacco sulla fuga

Alle 13:59 si segnala che l’ultimo ciclista a conquistare due vittorie consecutive nell’Amstel Gold Race risale al 2010. Durante la corsa odierna, il gruppo ha accelerato, riducendo il distacco sulla fuga di alcuni corridori. La gara è in corso e gli aggiornamenti in diretta continuano a mostrare le dinamiche tra i protagonisti del percorso. La corsa si svolge lungo le strade della regione, con i ciclisti impegnati in un inseguimento continuo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:59 L’ultimo a vincere due edizioni consecutive dell’Amstel Gold Race è stato il belga Philippe Gilbert nel 2009 e nel 2010. 13:56 Marco Frigo della NSN Cycling Team e il francese Warren Barguil del Team Picnic PostNL sono gli unici due scalatori presenti nel drappello di testa. 13:53 Il gruppo inizia a recuperare in maniera consistente. Il vantaggio dei battistrada si riduce a 3’35”. 13:50 La velocità media aggiornata è di 43 kmh. 13:47 In casa Italia sono attesi ad una prova importante Diego Ulissi e Simone Velasco della XDS Astana Team, Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious e Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla.🔗 Leggi su Oasport.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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