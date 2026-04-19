Alle 14:14, i ciclisti in fuga hanno aumentato il loro margine sul gruppo principale, portandolo a 4 minuti e 25 secondi. I battistrada continuano a mantenere un vantaggio consistente nella corsa, che si sta svolgendo lungo il percorso della Amstel Gold Race 2026. La situazione in tempo reale mostra un progresso stabile da parte dei fuggitivi, con il gruppo che si mantiene a distanza significativa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:14 I fuggitivi tornano a guadagnare terreno. Il vantaggio sul gruppo è di 4’25”. 14:11 I ciclisti si preparano ad affrontare il muro di EpenerbaanVijlenerbos (1.3km à 5,7%). 14:08 L’ultima vittoria di Marco Frigo risale alla terza tappa del Tour of the Alps del 2025. 14:05 Alle spalle della formazione emiratina si collocano la Decathlon CMA CGM Team e la Unibet Rose Rockets. 14:02 La UAE Team Emirates-XRG ha conquistato, in questo inizio di stagione, sei corse di un giorno, sedici podi e trentadue piazzamenti in Top 10. 13:59 L’ultimo a vincere due edizioni consecutive dell’Amstel Gold Race è stato il belga Philippe Gilbert nel 2009 e nel 2010.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: i battistrada tornano a guadagnare

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