Oggi si tiene l’Amstel Gold Race 2026, una delle classiche del ciclismo su strada. La corsa si svolge in Olanda e coinvolge diversi corridori che si sfidano lungo un percorso caratterizzato da salite e discese. La gara viene trasmessa in diretta streaming e sono previsti aggiornamenti continui sui risultati e le situazioni di corsa. Tra i partecipanti, un corridore si presenta senza uno dei favoriti principali, che non prenderà parte alla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2026. Cambia il suggestivo scenario di gara, si passa dal pavé ai muri, ma il fascino si mantiene inalterato. Inizia il Trittico delle Ardenne che continuerà mercoledì 22 con la Freccia Vallone e si concluderà domenica 26 aprile con la Liegi-Bastogne-Liegi. Tutto lascia presagire una corsa che vede Remco Evenepoel nel ruolo di grande favorito, vista anche l’assenza di Tadej Pogacar. La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero sessanta, prende il via da Maastricht alle 11:10 e si conclude a Berg en Terblijt intorno alle 17:00.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: grande occasione per Evenepoel senza Pogacar

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