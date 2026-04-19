LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | Frigo protagonista in testa già staccati Wellens e Alaphilippe

Durante la corsa, Marco Frigo del team NSN Cycling si trova in testa, con un margine di 1'09

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Scende a 1’09” il margine di Marco Frigo (NSN Cycling Team), Huub Artz (Lotto Intermarché) e Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36). 15.39 Mancano 70 km al traguardo. 15.38 Superato l’Heerderberg. Non c’è tempo di respirare e comincia subito il Bemelerberg (900 metri al 4,8% di pendenza media e massima del 7,4%). 15.36 Già ritirati Luca Giaimi e Manlio Moro, mentre Samuele Battistella non è neppure partito. 15.34 Tra poco l’Heerderberg. 1,8 km al 3,6% di pendenza media e punta del 5,9%. 15.33 Sale a 1’33” il vantaggio dei tre battistrada. 15.30 Davanti sono rimasti in tre: Marco Frigo (NSN Cycling Team), Huub Artz (Lotto Intermarché) e Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36).🔗 Leggi su Oasport.it

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