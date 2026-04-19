Alle 18 si gioca la partita tra Pisa e Genoa, due squadre in fondo alla classifica. L’incontro si concentra sulla possibilità di ottenere punti importanti per migliorare la posizione e avvicinarsi alla salvezza. Il tecnico del Pisa ha scelto di schierare una formazione offensiva, mentre il Genoa punta a confermare i risultati recenti. La partita si disputa in un clima di tensione tra le due formazioni, entrambe alla ricerca di una vittoria.

(3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. Allenatore: De Rossi. La direzione dell’incontro è stata assegnata all’arbitro Valerio Crezzini, appartenente alla sezione A.I.A. di Siena. Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Domenico Palermo e Thomas Miniutti, rispettivamente delle sezioni di Bari e Maniago. L’attività di IV° ufficiale è stata affidata all’arbitro Andrea Colombo, tesserato nella sezione di Como. La direzione della video assistenza vedrà all’opera Giacomo Camplone, sezione di Lanciano, con il supporto come avar dell’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Pisa-Genoa: De Rossi per mettere il punto sulla salvezza, toscani per ben figurare

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