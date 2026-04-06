Alle 18 si gioca la partita tra Juventus e Genoa, con Spalletti in panchina e David in campo dall'inizio. De Rossi ha deciso di affidarsi a Colombo come punta centrale. Questa è la prima sfida dopo la pausa per le nazionali. La Juventus mira a consolidare il quarto posto in classifica, mentre il Genoa cerca punti importanti. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà l'incontro.

Il centrocampista americano della Juve ha detto la sua a Sky, ripartendo dalla possibilità di sfruttare il pari del Como e la sconfitta della Roma. "Aiuta, ma noi siamo concentrati sulle nostre partite, perché nella realtà noi abbiamo il controllo delle nostre fortune. Dalle altre partite sono arrivati buoni risultati, ma speriamo di vincere oggi". Il tecnico del Genoa ha presentato la gara a pochi minuti dal via ai microfoni di Sky: "Spalletti? Mi ha dato talmente tante cose che non è facile tirarne fuori una. L'ho avuto quando ero giovane e si è sempre evoluto, poi quando è tornato dopo tanti anni era un allenatore ancora migliore. È... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Juve-Genoa: Spalletti con David dal 1'. De Rossi punta su Colombo

LIVE alle 15 Cremonese-Genoa: Nicola punta su Djuric, De Rossi conferma la coppia Vitinha-ColomboL'arbitro del match è Sozza, con gli assistenti Vecchi e Mastrodonato; quarto ufficiale Rapuano, al Var Mazzoleni, Avar è Gariglio.

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