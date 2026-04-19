LIVE Alle 12.30 Cremonese-Torino | Giampaolo con Bonazzoli Adams e Simeone per D' Aversa

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12.30 si gioca la partita tra Cremonese e Torino. La squadra di casa cerca punti importanti per migliorare la posizione in classifica, mentre il Torino, già più tranquillo, punta a consolidare il suo posto. La formazione di Giampaolo include Bonazzoli, Adams e Simeone, mentre l’allenatore D’Aversa si affida a questi giocatori per ottenere un risultato positivo. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.

(3-4-1-2) Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa. (4-4-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo. (3-4-1-2) Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa.  Cremonese-Torino, fischio d'inizio alle 12.30, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Alle 12.30 Cremonese-Torino: Giampaolo con Bonazzoli, Adams e Simeone per D'Aversa

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