LIVE Alle 12.30 Cremonese-Torino | Giampaolo con Bonazzoli Adams e Simeone per D' Aversa

Alle 12.30 si gioca la partita tra Cremonese e Torino. La squadra di casa cerca punti importanti per migliorare la posizione in classifica, mentre il Torino, già più tranquillo, punta a consolidare il suo posto. La formazione di Giampaolo include Bonazzoli, Adams e Simeone, mentre l’allenatore D’Aversa si affida a questi giocatori per ottenere un risultato positivo. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.