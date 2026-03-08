Alle 12.30 si gioca la sfida tra Lecce e Cremonese, con i pugliesi che schierano un tridente e i grigiorossi che affidano l’attacco a Vardy e Bonazzoli. Le due squadre sono appaiate al penultimo posto con 24 punti, in coabitazione con la Fiorentina, a tre lunghezze dalla zona salvezza. La partita si disputa sul campo del Lecce.

Si gioca al Via del Mare, iniziata la sfida che mette in palio punti importanti per la salvezza. (3-5-2) Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Pezzella, Vandeputte, Maleh, Thirsby, Barbieri; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola. (4-3-3) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco. In Salento i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 23: 12 le vittorie dei padroni di casa (ultima 2-1, Serie B 202122), 7 i pareggi (ultimo 1-1, Serie A 202324) e 4 successi lombardi (ultimo 2-4, Serie A 199394). L’ultima vittoria della Cremonese al Via del Mare risale al 20 marzo 1994, 2-4 firmato dalle reti grigiorosse di Maspero (doppietta, un gol su rigore), autorete di Padalino e Giandebiaggi, Baldieri e Gerson per i giallorossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 12.30 Lecce-Cremonese: pugliesi col tridente, grigiorossi con Vardy-Bonazzoli

Formazioni ufficiali Cremonese Verona: Nicola sceglie la coppia Bonazzoli Vardy, Zanetti con il tridenteCalciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si...

LIVE Alle 12.30 Cremonese-Milan: Nicola si affida a Bonazzoli, Allegri con Leao e Pulisic(3-5-2) Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Alle 12 30 Lecce Cremonese....

Temi più discussi: Serie A: Lecce-Cremonese in campo domenica alle 12.30 DIRETTA; Dove vedere Lecce-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lecce-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Cremonese: probabili formazioni e statistiche.

Alle 12:30 la Cremonese si gioca il futuro a LecceUn mezzogiorno e mezzo ad alta tensione sportiva quello tra Lecce e Cremonese, che si incrociano a dieci giornate dalla fine in una sfida che vale un pezzo di salvezza. Entrambe, sul filo del baratro ... sportgrigiorosso.it

Lecce – Cremonese Diretta Tv e Streaming Live Serie A 28° GiornataDove vedere Lecce- Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live, 28° Giornata Serie A, Domenica 8 Marzo ore 12:30. stadiosport.it

Diretta, Lecce-Cremonese: le formazioni ufficiali - facebook.com facebook

. @SerieA, le formazioni ufficiali di Lecce-Cremonese x.com