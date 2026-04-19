Luciana Littizzetto si cimenta per la prima volta nella scrittura di un romanzo, intitolato Il tempo del la la la, edito da Mondadori. Il libro racconta le storie di tre donne e le loro esperienze legate al passare del tempo, utilizzando un tono che combina ironia e consapevolezza. La narrazione si focalizza su come le protagoniste affrontano le sfide e le emozioni legate ai cambiamenti che incontrano nel corso della vita.

Luciana Littizzetto approda nel mondo della narrativa con Il tempo del la la la, un romanzo pubblicato da Mondadori che esplora le pieghe emotive di tre donne attraverso una lente di ironia e consapevolezza. La storia si snoda tra i vicoli di una Torino che fa da sfondo a riflessioni profonde sulla maturità, sul superamento dei rimpianti e sulla capacità di ritrovare vitalità quando il passato preme per essere rielaborato. Tre vite intrecciate tra un caffè e una chat. Il nucleo narrativo ruota attorno a un legame indissolubile tra Lola, Maura e Ida, tre figure che trovano rifugio e sostegno in un baretto abituale e in una conversazione digitale costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Littizzetto debutta in narrativa: tre donne e la sfida del tempo

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