Il caso di Marc Pélicot, un uomo francese condannato per aver commesso una serie di stupri tra il 2000 e il 2011, continua a fare discutere. La sua storia mette in crisi le narrazioni tradizionali e mette in dubbio la credibilità di alcune ricostruzioni degli eventi. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, lasciando tutti con più domande che risposte.

Il caso di Marc Pélicot, un uomo francese condannato per una serie di stupri seriali commessi tra il 2000 e il 2011, ha scosso l’opinione pubblica non solo per la gravità degli atti, ma per la sua capacità di sfidare ogni logica narrativa conosciuta. Le sue azioni, in parte avvenute in un ambiente apparentemente normale — un appartamento a Parigi, una vita apparentemente tranquilla — hanno portato a una serie di crimini che sembrano usciti da un romanzo di thriller, ma che, al contrario, si sono verificate nella realtà. Il fatto che Pélicot abbia agito con un’organizzazione precisa, che abbia utilizzato tecniche di manipolazione psicologica e che abbia scelto vittime in situazioni di vulnerabilità, ha reso il caso un paradigma del male ordinato, non improvviso, non passionale, ma calcolato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’orrore di Pélicot: un caso che sfida la narrativa letteraria e mette in crisi la credibilità del racconto vero

Approfondimenti su Marc Pélicot

Giovedì 18 dicembre, nella sala Nemesio Orsatti a Pontelagoscuro, si terrà l’anteprima del nuovo libro di Sergio Gnudi,