Genova botte tra un autista a noleggio e quattro tassisti davanti all' aeroporto Colombo lo accusavano di lavorare per Uber

A Genova, davanti all'aeroporto Colombo, si è verificata una colluttazione tra un autista a noleggio e quattro tassisti, che lo accusavano di lavorare per Uber. Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e ricostruire i passaggi della lite. Uno dei cinque uomini coinvolti è stato ascoltato dagli investigatori.

Aggressione davanti all'Aeroporto di Genova: calci e pugni sono volati tra un autista Ncc (noleggio con conducente) e quattro tassisti che avrebbero accusato l'uomo di lavorare come Uber. L'episodio è avvenuto nel parcheggio antistante gli arrivi, intorno alle 12 di martedì, mentre l'uomo era lì per un transfer di turisti. Secondo il racconto dell'autista, dagli insulti verbali si è passati rapidamente alle mani. L'autista Ncc, accerchiato dai tassisti, sarebbe stato spinto a terra e colpito ripetutamente. Rialzatosi, avrebbe sferrato un pugno a uno degli aggressori, facendolo cadere. Secondo la denuncia dei tassisti invece, sarebbe stato l'autista a noleggio ad aggredire uno dei tassisti e gli altri sarebbero intervenuti in suo soccorso.

