Tenta di sedare una lite ma viene aggredita e finisce al pronto soccorso

Una donna ha cercato di fermare una lite a Torchiagina, ma è stata aggredita e si è ritrovata al pronto soccorso. La polizia ha poi arrestato un uomo di 39 anni, noto alle forze dell’ordine per precedenti per lesioni personali aggravate.

È successo a Torchiagina, nel comune di Assisi. L'aggressione da parte di un 39enne armato di coltello . È successo a Torchiagina, nel comune di Assisi, dove la polizia ha arrestato un 39enne italiano con precedenti per lesioni personali aggravate. Da quanto ricostruito dalla polizia l'intervento è scattato a seguito della segnalazione di un'aggressione all'interno di un'abitazione. A richedere i soccorsi una donna che, all'arrivo dei poliziotti, ha riferito di essere stata aggredita da un uomo nel tentativo di sedare una lite.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Torchiagina Assisi Lite tra due dipendenti comunali per una finestra aperta. E uno dei due finisce al pronto soccorso A La Spezia, oggi si è verificato un incidente tra due dipendenti comunali, a seguito di una lite legata a una finestra aperta. Attraversa piazza Vittorio Emanuele e viene investito: pedone finisce al pronto soccorso Un incidente si è verificato in piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento, dove un pedone è stato investito mentre attraversava sulle strisce davanti alla Questura. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torchiagina Assisi Argomenti discussi: Tenta di aggredire i poliziotti intervenuti per sedare una violenta lite in strada, scatta la denuncia; Mercosur, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura per FdI: Allarghiamo i nostri mercati; Violenza nei vicoli, lite degenera: ragazzo di 21 anni colpito da diverse coltellate; Minneapolis sotto tensione: proteste, inchieste e lo spettro dell’intervento militare. Napoli: tenta di sedare una lite in strada, accoltellato 18enneTenta di sedare una lite in strada, 18enne accoltellato a Napoli. La Polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. Secondo quanto riferito dal ragazzo, il 18enne era in ... affaritaliani.it Tenta di sedare una rissa, capotreno colpito con una bottiglia rotta a Imperia: domani scatta lo scioperoCapotreno di Trenitalia ferito su un Intercity a Imperia mentre tentava di sedare una rissa: aggredito con cocci di bottiglia. Nessun passeggero coinvolto, proclamato sciopero per domani. Leggi le ... fanpage.it Nardò, tenta di sedare una lite tra ex: un uomo ferito da un colpo di pistola x.com Momenti di tensione al terminal bus di Avezzano. Un uomo, in forte stato di agitazione, ha minacciato l’autista di un autobus e aggredito gli agenti intervenuti per sedare la lite. Arrestato dalla Polizia di Stato, è ora ai domiciliari in attesa della convalida. Un epis - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.