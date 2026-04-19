Ascoli la lite in un appartamento finisce nel sangue | accoltellato un 35enne è gravissimo Fermato un uomo

Nella serata di oggi ad Ascoli, una lite in un appartamento è finita con un accoltellamento che ha coinvolto un uomo di 35 anni. Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo sospettato di essere coinvolto nell'aggressione. La vittima si trova in condizioni gravissime e le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi della rissa.

ASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 35 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 in un appartamento di via Pergolesi ad Ascoli, nella zona di Porta Cappuccina. Ancora da chiarire i motivi all’origine dello scontro. I soccorsi e il trasferimento in ospedale Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ma a causa del peggioramento delle sue condizioni si è reso necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette dove è morto qualche ora dopo l'accoltellamento.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 35enne, è gravissimo. Fermato un uomo Notizie correlate Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è gravissimo. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è grave. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lite per un cane: aggredito a pugni e fatto cadere a terra. Il 70enne in ospedale peggiora; Piceno, le top news di oggi. Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è gravissimo. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Il fatto ... msn.com Omicidio ad Ascoli: lite finisce a coltellate, muore 37enneTragedia nel quartiere di Borgo Solestà in via Pergolesi, l’uomo è deceduto in ospedale. Già fermato il presunto aggressore ... msn.com ÈTv Marche. . Calcio, per l’Ascoli la serie B è all’ultima curva. Speranza salvezza per la Samb. facebook Se negli altri due gironi Vicenza e Benevento hanno vinto con grande anticipo, il terzo pass per la Serie B si deciderà all'ultima giornata! Nel girone B Arezzo e Ascoli, a 90' dal termine, sono a pari punti! Ma l'Arezzo è in vantaggio per gli scontri diretti e quindi x.com