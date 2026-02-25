Lite nella tendopoli ministeriale di San Ferdinando finisce con un accoltellamento

Determinante si è rivelato il fiuto investigativo dei carabinieri che ha permesso anche di rinvenire e sequestrare un coltello con lama di circa 12 centimetri. L'uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria L’allarme è scattato dopo una segnalazione alla centrale operativa della compagnia di Gioia Tauro relativa a una violenta aggressione con arma da taglio. I militari dell’Arma, giunti sul posto in pochi minuti, hanno individuato un uomo con una vistosa ferita da coltello, immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Gioia Tauro per le cure del caso. Le immediate attività investigative, condotte senza soluzione di continuità, hanno consentito ai carabinieri di individuare il presunto aggressore ancora presente nell’area della tendopoli. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe colpito il connazionale al culmine di un violento alterco scaturito per futili motivi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Minacce, "richieste di affitto" e divieto di dormire nella propria tenda: un arresto nella tendopoli a San FerdinandoUn uomo è stato arrestato nella tendopoli di San Ferdinando, dove da settimane si registrano minacce, richieste di affitto e divieti di dormire nelle proprie tende, causati da conflitti tra i residenti e gruppi di criminalità locale.

