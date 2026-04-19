L’Iran ha annunciato di aver riaperto lo Stretto di Hormuz, ma gli Stati Uniti continuano a mantenere il blocco navale. La decisione iraniana ha suscitato attenzione tra gli operatori marittimi, anche se le autorità americane non hanno modificato le misure di restrizione già in vigore. La situazione rimane tesa, con il controllo dello stretto che rappresenta un punto strategico cruciale per il traffico marittimo globale.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello Stretto di Hormuz, sembrava che gli armatori potessero finalmente tirare un sospiro di sollievo e che i mercantili bloccati da settimane nel Golfo Persico potessero tornare col vento in poppa. È durato meno di un giorno. Si sono rapidamente dissolte anche le parole del presidente americano: «Lo Stretto di Hormuz è aperto e non sarà più usato come arma contro il mondo!». L’amministrazione trumpiana sembra però non conoscere l’antica arte del mercanteggiare, nata proprio nei mercati della Mesopotamia già nel 3000 a.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco

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