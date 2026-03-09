il lions club manfredonia host conferisce la melvin jones fellows al generale pietro ciani

Il Lions Club Manfredonia Host ha deciso di assegnare il premio Melvin Jones Fellows al Generale Pietro Ciani. La cerimonia si è svolta recentemente, alla presenza dei soci del club e di alcuni invitati. Il riconoscimento è stato consegnato per il contributo e l’impegno dimostrati dal generale nel territorio. La consegna si è tenuta in un evento ufficiale presso una sede locale.

Cittadini che si distinguono per l’alto profilo del loro operato a vantaggio della Comunità e della Nazione è ciò che rende meritevoli del più alto riconoscimento Lionistico: la Melvin Jones Fellow. E di tale riconoscimento è stato insignito sabato 7 marzo, a Manfredonia, presso la sala Vailati, durante una cerimonia partecipata, a tratti commovente, il generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Pietro Ciani, manfredoniano di nascita. Introdotta dagli interventi delle autorità religiose e cittadine, rappresentate da S.E. Monsignor Padre Franco Moscone, e dal Vice sindaco, Cecilia Simone, la cerimonia è proseguita con il... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

