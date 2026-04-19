L' insolita richiesta di matrimonio di Kate Middleton ha gettato nel panico il personale di palazzo

Durante l'evento all'abbazia di Westminster, Kate Middleton ha fatto una richiesta insolita che ha sorpreso il personale di palazzo. Questa richiesta riguardava dettagli specifici relativi alla cerimonia e ha richiesto una particolare attenzione da parte dello staff. La richiesta, non comune, ha richiesto alcune modifiche organizzative e ha attirato l'attenzione di coloro che si occupano della gestione degli eventi reali.

Il personale non immaginava certo che avrebbe potuto preferire la Rolls-Royce Phantom VI, donata a Elisabetta II nel 1977 in occasione del suo Giubileo d’argento. «Questo provocò il panico a palazzo, dove si temeva che potesse rendersi necessario un altro veicolo: nel dicembre 2010 alcuni vandali avevano imbrattato l’auto con vernice bianca e infranto un finestrino posteriore mentre il re Carlo e la regina Camilla si stavano recando al Royal Variety Performance. La polizia metropolitana avviò immediatamente un’indagine e impartì istruzioni supplementari a tutti gli agenti, affinché restassero vigili nell'eventualità che episodi simili potessero ripetersi».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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