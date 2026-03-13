Kate Middleton indossa nuovamente la tiara | la richiesta di Re Carlo

Durante la visita di Stato del presidente nigeriano, Kate Middleton ha indossato di nuovo la tiara e l'abito di gala, su richiesta esplicita di Re Carlo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda sia lei che il principe William, che hanno avuto un ruolo di rilievo durante l'evento ufficiale. La scelta si inserisce nelle modalità di partecipazione alla cerimonia reale.

Kate Middleton indossa nuovamente la tiara e l'abito di gala su esplicita richiesta di Re Carlo che ha dato a lei e a William un ruolo determinante durante la visita di Stato del Presidente nigeriano. Kate Middleton, dalla birra alla tiara. Kate Middleton riesce ad adattarsi perfettamente a tutte le circostanze in cui si trova, interagendo senza disagio sia con capi di Stato complicati come Donald Trump sia coi bambini o con le persone che incontra al mercato. Così, nell'arco di una settimana abbiamo visto la Principessa del Galles indossare un formale abito-cappotto blu navy di Catherine Walker per l'annuale cerimonia del Commonwealth Day ma anche un paio di stivali camperos per far visita a dei birrifici e per salire su una barca di salvataggio lungo il Tamigi.