Kate Middleton costretta a rifiutare la richiesta | Non posso farlo

Kate Middleton ha recentemente dovuto rifiutare una richiesta che le era stata presentata, spiegando di non poterla accettare. Nonostante le polemiche legate allo scandalo dell’ex Principe Andrea, la Duchessa di Cambridge ha mantenuto il supporto di molti senza apparenti ripercussioni sulla sua immagine pubblica. La sua posizione è rimasta invariata anche dopo le vicende che hanno coinvolto altri membri della Famiglia Reale.

Kate Middleton non ha perso nemmeno uno dei suoi sostenitori, malgrado lo scandalo dell’ex Principe Andrea che ha travolto la Famiglia Reale. Proprio l’affetto provato per la Principessa del Galles, ha portato un uomo a farle una richiesta che lei ha però dovuto rifiutare. E lo ha fatto in un modo così delicato che è riuscita ad evitare l’imbarazzo. Kate Middleton, cosa è successo in Galles. Kate Middleton si è recata in Galles con William in occasione della festa patronale di San Davide che cade il primo di marzo. La Principessa, elegantissima con un cappotto bordeaux di Alexander McQueen e stivali coordinati di Gianvito Rossi, è stata accolta da una folla festante, compresi numerosi bambini che nonostante la pioggia hanno aspettato pazientemente il suo arrivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Kate Middleton.

