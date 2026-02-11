Passione per la storia e l’archeologia borse di studio sognando un lavoro
Sei giovani studentesse stanno lavorando all’upskilling degli archivi d’arte grazie al progetto “Uaoo”. Sono tutte borsiste che, grazie a questa iniziativa dell’Università Cattolica di Milano e del centro di ricerca “Cra”, si dedicano alla storia e all’archeologia, sognando un giorno di trovare un impiego nel settore. Le ragazze passano le giornate tra documenti, fotografie e reperti, cercando di migliorare le competenze per entrare nel mondo del lavoro.
Sei borsiste grazie al progetto “Uaoo”, lavorano all’ upskilling degli archivi d’arte. L’iniziativa é stata promossa dall’ università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dal suo centro di ricerca per l’arte astratta in Italia “Cra.it”, operante nel dipartimento di storia, archeologia e storia dell’arte, associazione “Giovanni Testori Ets”, soggetto attuatore del bando, “Bam!” Strategie culturali, fondazione musica per Roma e fondazione “Kainòn”. Le sei vincitrici delle borse di studio stanno svolgendo dal settembre del 2024 e termineranno a maggio di quest’anno, attività diversificate di ricerca per la formazione teorica e pratica di Archivisti 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
