La Bce ha deciso di mantenere i tassi d'interesse al 2% in un contesto di crescente preoccupazione per l’inflazione, che si attesta al 4,4%, mentre il prezzo del petrolio raggiunge i 145 dollari. Nonostante questa stabilità, le istituzioni finanziarie indicano uno scenario grave, con il rischio di una frenata nella crescita economica nell’Eurozona. La guerra in Medio Oriente ha contribuito ad aumentare l’incertezza sulle prospettive future.

Roma, 19 marzo 2026 – L a Bce mantiene i tassi d'interesse invariati al 2%, ma lancia l'allarme sul possibile aumento dell'inflazione e sul rischio di uno stop alla crescita economica nell'Eurozona a causa della guerra in Medio Oriente che "ha reso le prospettive significativamente più incerte". Il conflitto, viene sottolineato in una nota, "avrà un impatto rilevante sull'inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici", mentre le implicazioni a medio termine "dipenderanno dall'intensità e dalla durata della guerra nonché dal modo in cui le quotazioni dell'energia influenzeranno i prezzi al consumo e l'economia". Iran, Macron: questa escalation è sconsiderata Il tasso resta al 2%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Bce non muove i tassi, ma lo ‘scenario grave’ fa paura: inflazione al 4,4% con petrolio a 145 dollari

Articoli correlati

Petrolio a 100 dollari: la Bce alza i tassi?La Banca Centrale Europea ha delineato uno scenario in cui i tassi di interesse potrebbero salire solo se il prezzo del petrolio superasse...

Petrolio, lo scenario peggiore: doppio rialzo dei tassi e economia in frenata, così il barile può andare a 140 dollariLa decisione della Iea — l’International Energy Agency — di mettere a disposizione del mercato globale dell’energia 400 milioni di barili di petrolio...

Approfondimenti e contenuti su La Bce non muove i tassi ma lo...

Temi più discussi: BCE, con Appia nasce la roadmap europea della finanza tokenizzata: cosa significa per l'Eurosistema; Petrolio in rialzo, rendimenti in aumento. Il paradosso dei mercati: l’azionario regge; Mps, Assogestioni si muove: lista in appoggio al board; Mutui: cosa sta succedendo ai tassi e perché il mercato si sta muovendo così.

La Bce non si muove, tassi fermi al 2%: Prospettive più incerte con la guerraSul fronte Pil la Bce spiega che gli esperti si attendono una crescita economica pari in media allo 0,9% nel 2026 ... affaritaliani.it

La Bce non tocca i tassi. Ma potrebbe alzarli prestoLa corsa dei prezzi di gas e petrolio mette pressione sull’inflazione, ma la Banca centrale europea, come aveva fatto la Federal Reserve americana mercoledì, ha scelto di aspettare prima di intervenir ... msn.com

Bce, tassi fermi mentre l’aumento dell’energia spinge l’inflazione x.com

La #BCE ha deciso di mantenere i #tassi al 2%, confermando l’obiettivo di riportare l’inflazione al 2% nel medio termine. La vera novità riguarda le stime sull’andamento dell’hashtag#inflazione: nello scenario di base l’inflazione complessiva si collocherebb - facebook.com facebook