Le barriere che delimitavano via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente sono state rimosse, segnando il cambiamento di queste strade. La rimozione permette ora l’introduzione di corsie preferenziali e ciclabili, mentre si prepara l’avvio di una nuova fase per la linea Rossa del tram, che dovrebbe migliorare la viabilità e la mobilità nel quartiere. La modifica si inserisce in un progetto più ampio di rinnovamento delle infrastrutture urbane.

Le barriere che hanno segnato il volto di via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente sono state finalmente rimosse, aprendo la strada a una trasformazione radicale della mobilità urbana con l’avvio di una nuova fase operativa per la Linea Rossa del tram. Il Comune ha delineato un piano di viabilità che punta a dare priorità assoluta al trasporto pubblico, imponendo però regole molto rigide ai conducenti privati e ridefinendo i flussi di traffico in punti nevralgici della città. Il nuovo volto di via Saffi: corsie preferenziali e sosta regolamentata. L’assetto stradale in via Aurelio Saffi subisce una riconfigurazione profonda, specialmente nel segmento che interseca via del Timavo e si estende fino a Piazza di Porta San Felice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linea Rossa: via Saffi cambia volto con corsie preferenziali e ciclabili

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