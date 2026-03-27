Negli ultimi giorni, numerosi motociclisti hanno ricevuto multe per presunte infrazioni commesse su corsie preferenziali. La situazione riguarda sanzioni che stanno arrivando a un numero consistente di conducenti di moto, dopo settimane in cui sono state segnalate violazioni di questa tipologia di corsie. La questione riguarda principalmente la corretta osservanza delle regole e il rispetto delle norme di circolazione.

La vicenda delle multe, copiose, che stanno arrivando ai motociclisti che nelle settimane delle Olimpiadi non si sarebbero accorti del divieto che proibiva loro di percorrere le corsie preferenziali della circonvallazione - della 90-91 come dicono i milanesi - è talmente "italiana" nella sua essenza che potrebbe ispirare una di quelle commedie alla Dino Risi o alla Carlo Verdone che ci hanno deliziato negli anni Settanta e Ottanta. La notizia che in quei giorni non sarebbero state utilizzabili era stata diffusa, resa nota su social e mezzi d'informazione con un discreto anticipo. Il Comune di Milano si sarebbe di conseguenza limitato a coprire con dello scotch il simbolo delle due ruote sui cartelli segnaletici che indicano quali mezzi possono percorrerle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsie preferenziali

Articoli correlati

Napoli, a via Marina arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali: dove sarannoSulle corsie preferenziali di via Marina a Napoli arrivano le telecamere: saranno 5 e controlleranno il passaggio di mezzi non autorizzati.

Leggi anche: Addestramento da 112 a 50 giorni, corsie preferenziali per i veterani, campagne di reclutamento rivolte all’estrema destra: così l’ICE di Trump assume i suoi agenti

Il giallo delle telecamere fantasma sulle corsie preferenziali

Altri aggiornamenti su Corsie preferenziali

Temi più discussi: Più di 1.000 euro per una stanza e corsie preferenziali: tutti gli studentati in costruzione a Milano; Corsie preferenziali; Taxi a Foggia, tra piloni invalicabili e abusivi in Stazione: Corse a ostacoli e utenti penalizzati - FoggiaToday; Autisti senza toilette ai capolinea, il sindacato alza la voce.

Corsia proibita alle moto, in arrivo 90mila multe per oltre 7 milioni di euro: Andremo dal giudiceMilano, amara sorpresa per chi è passato sulla preferenziale nel periodo delle Olimpiadi invernali. Cartelli modificati solo con dei pezzi di scotch, non c’è stata chiarezza ... ilgiorno.it

FOGGIA TAXI Foggia, taxi e trasporto pubblico stretti nel traffico: Servono corsie preferenziali e semafori efficientiA Foggia il traffico urbano continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla mobilità cittadina, con ripercussioni sempre più forti ... statoquotidiano.it

Da domani a domenica, decine di migliaia di operatori attesi in città per la kermesse internazionale del beauty. Il Comune: "Libereremo le corsie preferenziali dai cantieri". Piazza della Costituzione, stop ai mezzi privati. facebook