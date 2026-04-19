In una scuola di medie a Vimercate, è stato avviato il progetto Future-Ready Schools, che introduce tecnologie avanzate e nuovi spazi dedicati all’apprendimento pratico. L’iniziativa coinvolge l’impiego di strumenti digitali e metodologie innovative per modificare l’approccio didattico tradizionale. La scuola si prepara a offrire un ambiente più orientato a esperienze di apprendimento dirette e interattive, con l’obiettivo di aggiornare le modalità di insegnamento.

La scuola del futuro ha già acceso i motori. Nelle aule delle medie a Vimercate prende forma Future-Ready Schools, un progetto che porta tecnologie avanzate, nuovi spazi e una didattica sempre più orientata a imparare sul campo. Un salto di qualità possibile grazie alla sponsorizzazione della The Timken Foundation, con il supporto di Rollon, l’azienda dei binari della metropolitana e dei treni, che ha messo sul piatto 100mila dollari. Il tour istituzionale guidato dal sindaco Francesco Cereda, insieme alla giunta e ai tecnici comunali, ha acceso i riflettori sulle tre scuole coinvolte, dove il cambiamento è già tangibile: classi rinnovate, dispositivi digitali, spazi ripensati per una didattica più interattiva e inclusiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’impresa entra a scuola e rinfresca la didattica

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