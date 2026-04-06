L'allarme di un sindacato riguarda la possibilità di ripristinare la didattica a distanza nelle scuole italiane a causa della crisi energetica. La preoccupazione nasce dal rischio di un aumento dei costi energetici che potrebbe influenzare le attività scolastiche. Si segnala che, in vista di eventuali misure di contenimento dei consumi, potrebbe essere valutata la riduzione delle lezioni in presenza. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

«La crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l'Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per frenare il costo della vita, il Governo e il Parlamento potrebbero valutare l’adozione della didattica a distanza, a seguito del collocamento dei lavoratori pubblici in smart working ». A lanciare l’allarme è Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori). «La scuola dovrà essere l’ultima a chiudere, ma se la guerra in Medio Oriente continua potrebbe essere colpita dall’attuale crisi», precisa Pacifico. L'ipotesi della Dad «a partire da... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'allarme di Pacifico (Anief): "Possibile didattica a distanza a scuola per la crisi energetica"

Crisi energetica, la proposta di Anief: “Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per l’ultimo mese di scuola. Smart working per docenti e ATA”La crisi energetica e il caro carburanti rischiano di far impennare l'inflazione verso livelli record entro il mese di giugno.

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Temi più discussi: Un problema con gas e carburante: l'allarme sulle basi Usa Nel pacifico; Pensioni scuola, l'allarme di Anief: Solo 25mila domande, ricambio generazionale a rischio. In futuro si uscirà dopo i 70 con assegni magri; Anief, poco più di 25mila richieste per accesso a pensione nella scuola, troppo esigue; A Latina, Gioventù Nazionale pulisce le strade, Pacifico: sfruttamento invece di formazione.

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Pensioni scuola, l’allarme di Anief: Solo 25mila domande, ricambio generazionale a rischio. In futuro si uscirà dopo i 70 con assegni magriSolo 25.381 domande di pensionamento per il personale della scuola italiana che lascerà il servizio dal prossimo 1° settembre. orizzontescuola.it

Dal Pacifico all'orbita terrestre: le Isole Curili viste dallo Spazio | FOTO facebook