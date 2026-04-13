Scuola l’inclusione si gioca in cattedra | la rivoluzione silenziosa della didattica altoatesina
Nelle scuole dell'Alto Adige si stanno modificando le pratiche didattiche per favorire un’inclusione più diffusa e quotidiana. Le nuove strategie non si limitano a programmi complementari o attività extra, ma coinvolgono l’intera organizzazione scolastica. Questa trasformazione si traduce in un approccio diverso all’insegnamento, con l’obiettivo di creare ambienti più accoglienti e accessibili per tutti gli studenti.
Dimenticate i laboratori pomeridiani isolati o le attività extracurricolari pensate solo per "integrare". La vera inclusione scolastica si decide tra i banchi, durante l'ora di matematica o di italiano, nel modo in cui un insegnante formula una domanda o struttura un compito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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