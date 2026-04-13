Scuola l’inclusione si gioca in cattedra | la rivoluzione silenziosa della didattica altoatesina

Nelle scuole dell'Alto Adige si stanno modificando le pratiche didattiche per favorire un’inclusione più diffusa e quotidiana. Le nuove strategie non si limitano a programmi complementari o attività extra, ma coinvolgono l’intera organizzazione scolastica. Questa trasformazione si traduce in un approccio diverso all’insegnamento, con l’obiettivo di creare ambienti più accoglienti e accessibili per tutti gli studenti.