Versi che non chiedono permesso Daniela Borrelli ospite della rassegna poetica al femminile

A Caserta si svolge la rassegna poetica al femminile intitolata “Versi che non chiedono permesso”, organizzata dall’associazione Liberi Orizzonti APS. L’evento vede la partecipazione di Daniela Borrelli, che si presenta come ospite della manifestazione. La rassegna si propone di dare spazio e voce alle poetesse contemporanee, portando avanti un percorso culturale dedicato alla parola poetica femminile.

Venerdì 13 marzo 2026, alle 18, presso Giunti Librerie al Punto di Caserta, si terrà la presentazione del libro di poesie “Kairos” della scrittrice Daniela Borrelli. L’incontro si svolgerà in forma di conversazione con l’autrice, guidata dalla scrittrice Barbara Bellani, offrendo al pubblico un momento di dialogo e approfondimento sul valore della poesia e sul ruolo della scrittura come spazio di libertà espressiva. La presentazione sarà introdotta da Angela Capasso, presidente dell’associazione Liberi Orizzonti APS. Seguiranno i saluti delle Presidenti di alcune associazioni partner della rassegna: Gilberta Materazzo, Dirigente scolastica e presidente dell’Inner Wheel Club Caserta Luigi Vanvitelli; Antonietta Rispoli, presidente dell’associazione La Gabbiana APS. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

"Versi che non chiedono permesso", Parnolfo apre la rassegna poetica al femminileLa rassegna nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e dialogo tra voci femminili, esperienze artistiche e pubblico, ponendo al centro...

L’amore in versi: “Il Postino” e l’eredità poetica di Massimo TroisiNel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno, il ricordo di Massimo Troisi torna inevitabilmente a uno dei suoi lavori più amati: Il...