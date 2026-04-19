Con l’arrivo della primavera ma il clima ancora incerto, molte persone cercano modi semplici per aggiornare il proprio stile senza rinunciare alla praticità. La scelta di abbinare tonalità come il lilla e il grigio permette di aggiungere un tocco di freschezza e originalità ai propri outfit, adattandosi facilmente alle variazioni di temperatura. In questo periodo, sperimentare con combinazioni di colori rappresenta un modo diretto per rinnovare il guardaroba senza grandi sforzi.

Voglia di primavera ma il guardaroba non tiene il passo? Con un meteo ancora indeciso tra bella stagione e temperature fredde, il segreto per introdurre un po’ di novità all’interno della propria rotazione look è giocare con i colori. E sopra i soliti di jeans grigi indossati tutto l’inverno, si sperimenta con un tocco di lilla. Una combinazione colore facile e immediata da replicare per quando non si hanno idee. Da completare con un accessorio scarlatto che non passerà inosservato. Grigio e lilla, con un tocco di rosso. L’idea look arriva dalle collezioni primavera estate 2026, in particolare da quella del brand scozzese Rùadh. Nel lookbook dedicato alla bella stagione, il marchio propone un look perfetto per essere replicato all’inizio di questa primavera dalle temperature indecise.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lilla e grigio: l’abbinamento colore da provare ora

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